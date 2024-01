Szczypiorniści KGHM Chrobry Głogów z trzecim miejscem na turnieju w Ostrowie Wielkopolskim

Po tej przegranej Chrobremu została walka o trzecie miejsce w turnieju. Kolejny mecze rozegrano dzień później, a rywalem głogowian była czeska ekipa HC Zubri. Tym razem to zawodnicy z Głogowa byli górą.

– Założenia na ten mecz były podobne do wczorajszych. Kluczem do zwycięstwa - skuteczna obrona. Postawiliśmy przeciwnikowi ciężkie warunki w obronie, co skutkowało wieloma kontrami z naszej strony, które zamienialiśmy na bramki. Natomiast w ataku pozycyjnym realizując założenia taktyczne byliśmy zdecydowanie bardziej skuteczni niż wcześniej. Wracamy do Głogowa i kontynuujemy przygotowania do dalszej części sezonu. Wszystkich kibiców zapraszamy na mecz sparingowy już w czwartek o godzinie 17.30 z MKS Zagłębiem Lubin – mówił po meczu Paweł Wita.