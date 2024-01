Chrobry Głogów pokonał Górnika Polkowice w sparingu

Chrobry Głogów rozegrał kolejny mecz kontrolny w rundzie przygotowawczej. Tym razem na murawie Pomarańczowo-Czarni zmierzyli się z ekipą Górnika Polkowice. Spotkanie było kolejną okazją do przetestowania taktyk i różnych kombinacji zawodników - oraz sprawdzeniu formy piłkarzy. Ostatecznie to głogowianie zwyciężyli w tym meczu - pokonując trzecioligowca 3:2. Ale pierwszoligowcom wcale nie przyszło to łatwo.

Pierwsze dwie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie, obie na konto Chrobrego. Najpierw piłkę do siatki skierował Paweł Tupaj, a kilka minut później karnego wykorzystał Mateusz Machaj. Głogowianie wykorzystali moment nieuwagi polkowiczan, którzy od pierwszych minut spotkania byli w ofensywie. W drugiej części meczu polkowiczanie najpierw zdobyli bramkę kontaktową, za sprawą Jarosława Ratajczaka, a chwilę później wyrównali po strzale Macieja Bancewicza. W 69. minucie meczu trzecią bramkę dla Chrobrego zdobył jednak Szymon Bartlewicz i taki stan utrzymał się już do końca spotkania.