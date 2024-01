Uczyliście się w głogowskim „ekonomie"? Zobaczcie koniecznie! Mamy zdjęcia ze szkoły nawet sprzed ponad 60 lat!

Uczyliście się w głogowskim „ekonomie"? Zobaczcie wyjątkowe, archiwalne zdjęcia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Są tam nawet uczniowie sprzed ponad 60 lat! Szukajcie na zdjęciach siebie, kolegów i nauczycieli. Jest ich bardzo dużo! To świetna zabawa, mnóstwo śmiechu i wzruszeń.

Chodziliście do głogowskiego „ekonoma"? Jeśli tak, to koniecznie zobaczcie zdjęcia ze szkolnych kronikach. A jest ich naprawdę wiele w naszej galerii!

Najstarsze z nich pochodzą z końca lat 50. ubiegłego wieku. Sporo zdjęć jest wręcz unikatowych, znalezionych w starych, szkolnych kronikach.

Są też i młodsze roczniki, te z lat 90. ubiegłego wieku. Galeria to doskonała okazja, powspominać swoją szkołę, kolegów i nauczycieli.

Szukajcie się na zdjęciach

Nieco historii ZSE w Głogowie

Szkoła powstała w 1956 r. (po oddzieleniu się od Zespołu Szkół Mechanicznych) jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Początkowo mieściła się w budynku przy ulicy Jedności Robotniczej 38 (dzisiejszy budynek warsztatów szkolnych). Pierwsze nauczane zawody to: stolarz-okuwacz i ślusarz wyposażeń kadłubów, co wskazuje że początkowo była to szkoła męska. Przy szkole został od razu utworzony internat – w tym samym budynku.

Od 1957 r. następuje stopniowa zmiana profilu nauczania, co doprowadziło do utworzenia nowych specjalności: gospodarstwo domowe i żywienie zbiorowe-kucharz, a następnie sprzedawca – to sprawia, że szkoła nabiera zdecydowanie charakteru żeńskiego.

W 1958 roku szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołę Handlowo-Gospodarczą. Rok później, tj. w 1959 r. oficjalna nazwa szkoły brzmiała już: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Głogowie. W 1961 r. powstaje Technikum Ekonomiczne o specjalnościach: ekonomika przemysłu, ogólnoekonomiczna, ogólnoekonomiczna dla pracujących. Rok później, w 1962 r. szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy K. Miarki 1. Przy ul. Jedności Robotniczej pozostają warsztaty i internat.

W 1964 r. patronem szkoły, a dokładniej Technikum Ekonomicznego, zostaje Władysław Broniewski.

W 1966 roku przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w

W 1967 r. szkoła otrzymała ufundowany przez Komitet Rodzicielski sztandar.

W następnych latach utworzono Liceum Zawodowe (1971 r.), o specjalnościach: pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca- magazynier. Powstaje też wtedy Policealne Studium Ekonomiczne. W 1972 roku dokonuje się kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2. W 1974 r. szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych, która funkcjonowała do 2006 roku – tj. do czasu nadania im. Jana Pawła II i przyjęła nowy sztandar. Obecnie w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II wchodzą trzy szkoły:

Technikum nr 4 w Głogowie – kształcące w zawodach: technik ekonomista,

technik rachunkowości,

technik hotelarstwa,

technik logistyk,

technik żywienia i usług gastronomicznych Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 w Głogowie – kształci w zawodzie:

kucharz

Szkoła Branżowa II stopnia nr 2 w Głogowie – kształci w zawodzie:

technik żywienia i usług gastronomicznych na podbudowie SB I stopnia – kucharz

