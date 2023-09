Budowa ronda w Głogowie blisko dwa razy droższa. Miasto musi dołożyć do inwestycji

Nie 7 a ponad 14 milionów złotych będzie kosztowała budowa ronda na skrzyżowaniu ulic legnickiej i Piłsudskiego w Głogowie. Krzyżówka położona w ciągu drogi krajowej numer 12 to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Głogowie. Miasto już raz powtarzało przetarg na budowę ronda. Rynek zweryfikował finansowe założenia.

– Zbadanie rynku poprzez dwa postępowania przetargowe pokazało faktyczną wartość tych prac, które muszą być wykonane. Przypomnę tylko, że to nie jest tylko po prostu wybudowanie ronda, wymalowanie. To jest też przebudowa dojazdów, poszerzenia tych dojazdów. To jest wymiana i przełożenie całej infrastruktury technicznej pod skrzyżowaniem, a jest tam mnóstwo głównych magistral rozmaitych sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych. To jest budowa zbiorników podziemnych retencyjnych na wody deszczowe. Mnóstwo mnóstwo prac, które towarzyszą tej inwestycji – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.