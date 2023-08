Największe rondo w Polsce jest w Głogowie. Zobacz je z góry i poznaj ciekawostki

Rondo Konstytucji 3 Maja w Głogowie to największe rondo w Polsce i jedno z największych w Europie.

– To jest około 5 hektarów pośrodku, 850 metrów mniej więcej po obwodzie. Żeby zgodnie z przepisami je objechać trzeba poświęcić około 45 sekund – mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie. – Rondo było budowane w latach osiemdziesiątych jeszcze za prezydenta Mariana Borawskiego. To były ciężki teren, znajdował się tam cmentarz ewangelicki. Wcześniej był tam też ogrody miejskie, budynek zarządcy, szklarnie.

Na środku dzisiejszego ronda znajdowało się kilka charakterystycznych punktów.

– Był tam kamień Jana, mleczny domek, potem sklep z dywanami. Krótko znajdowała się tam też składnica harcerska, to już powojenne czasy. A potem, kiedy właśnie powstało rondo, zostało to zamknięte. Niestety, ale nie można było już nic w tak zwanym "Trupku" kupić, ponieważ dostęp jest mocno ograniczony. Na około jest Droga Krajowa numer 12 i zarządca nie pozwala ani żadnej kładki przerzucić nad drogą, ani też zrobić żadnego podziemnego podkopu. A szkoda, bo można by to naprawdę rekreacyjnie i turystycznie wykorzystać. 5 hektarów w środku miasta, w jego sercu właściwie, to jest naprawdę spory teren – dodaje Dominik Jeton.