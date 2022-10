BC Polkowice wygrał mecz z MKS-em Przyszków. Pewna inauguracja we własnej hali

Była to już trzecia kolejna Energa Basket Ligi Kobiet, jednak druga dla zespołu z Polkowic. Pierwszy mecz Pomarańczowe rozegrały w sobotę, 15 października. Wyjazdowy mecz z Arką Gdynia nie poszedł jednak po myśli broniących tytułu mistrzyń Polski. Przegrały z Arką 50:53.

Znacznie lepiej poszło ekipie BC Polkowice w środę, 19 października. Zainaugurowały wtedy ligę we własnej hali, podejmując w niej MKS Pruszków. Tutaj polkowiczanki pokazały dobrą grę i zdeklasowały przyjezdnych. Zawodniczki Karola Kowalewskiego wygrały mecz 96 do 45, nie pozostawiając gościom nawet złudzeń na wygraną. To był jednak spodziewany wynik, bo mistrzynie mierzyły się z ligowym beniaminkiem.

Kolejny mecz również zostanie rozegrany w Polkowicach. Już w sobotę, 22 października, Pomarańczowe podejmą KS Basket 25 Sp. z o.o. Bydgoszcz. Początek meczu o godz. 18.

W sprzedaży są już karnety na cały sezon 2022/2023. Miłośnicy koszykówki mogą zobaczyć wszystkie mecze kobiecej ekstraklasy za:

Ceny karnetów:

250 zł karnet normalny

120 zł karnet ulgowy

Ceny biletów: