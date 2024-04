Świetny mecz w Głogowie. SPR postawił się mistrzom Polski

– Wiedzieliśmy przeciwko komu gramy. To hegemon w lidze, jedna z najlepszych drużyn w Europie. Przestrzegał zawodników, że proste błędy i niewykorzystane sytuacje się zemszczą, bo Kielce to wykorzystają. I tak się stało. Mimo wszystko czapki z głów przed zawodnikami, że nie poddali się walczyli do końca – mówił po meczu trener Vitalij Nat.