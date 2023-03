Koszykarki o krok od finału. BC Polkowice znów na drodze o tytuł mistrzyń Polski

Dwa mecze fazy play-off tegorocznych rozgrywek kobiecej Basket Ligi przyniosły ze sobą wygrane zawodniczek BC Polkowice. Dwukrotnie triumfowały one nad Zagłębiem Sosnowiec i do awansu do finałowego starcia najlepszych dwóch zespołów w Polsce brakuje im już tylko jednej wygranej. Kropkę nad „i" będą mogły postawić w środę o godz. 18:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Kolejny mecz rozegrają bowiem na wyjeździe.

W ostatnim spotkaniu polkowiczanki podjęły zawodniczki z Sosnowca u siebie. I choć miejscowe w ciągu całego spotkania zbudowały sobie sporą przewagę, to jednak na brak emocji nie można było narzekać. Zawodniczki z Sosnowca doskonale wykorzystywały rzuty wolne, których nie brakowało w tym spotkaniu.

Zdjęcia z drugiego meczu z Zagłębiem Sosnowiec BC Polkowice - Artur Starczewski