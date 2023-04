Koszykarki z Polkowic przegrały drugi mecz w Lublinie. O mistrzostwie Polski zadecyduje starcie w sobotę

Tym samym o tym, czy polkowiczanki obronią tytuł mistrzyń Polski, czy może zdobędą go lublinianki, zadecyduje ostatnie - piąte starcie. A te rozegrane zostanie w sobotę, 15 kwietnia, w Polkowicach. Mecz zaplanowano na godz. 20. Dla fanów koszykówki szykują się więc nie lada emocje, a zespół z Polkowic zaprasza wszystkich do kibicowania w walce o złoto.

Wyniki wcześniejszych spotkań:

BC Polkowice – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 70:77 (22:12, 16:23, 17:23, 15:19)

BC Polkowice: Liliana Banaszak 16 (10 zb), Erica Wheeler 13 (7 zb, 7 as), Weronika Gajda 12, Weronika Telenga 9 (12 zb), Artemis Spanou 8, Bożena Puter 5, Klaudia Gertchen 4, Zala Friskovec 3, Sasa Cado 0.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin: Sparkle Taylor 32, Aleksandra Stanacev 12 (9 as), Natasha Mack 11 (16 zb), Olga Trzeciak 11, Magdalena Ziętara 7, Aleksandra Zięmborska 2, Katarina Zec 2, Tetiana Yurkevichus 0.

BC Polkowice – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 80:62 (18:17, 31:20, 13:12, 18:13)

BC Polkowice: Liliana Banaszak 19 (10 zb), Artemis Spanou 16 (9 zb), Erica Wheeler 11 (6 as), Klaudia Gertchen 9, Weronika Gajda 8 (11 as), Bożena Puter 7, Zala Friskovec 6, Weronika Telenga 4 (8 zb), Sasa Cado 0, Wiktoria Zasada 0.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin: Natasha Mack 21, Sparkle Taylor 15, Magdalena Ziętara 11 (6 as), Aleksandra Stanacev 5, Katarina Zec 5, Aleksandra Zięmborska 4, Michella Nassisi 1, Wiktoria Zając 0, Olga Trzeciak 0, Martyna Goszczyńska 0, Tetiana Yurkevichus 0.