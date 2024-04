Mamy to! Chrobry awansuje do ligowych finałów. Głogowianie w pierwszej czwórce

– Gratulacje dla całego zespołu i naszych wspaniałych kibiców. Ogromny szacunek za to, co dzisiaj zrobili, bo ciągnęli nas do przodu. Oczywiście robią to w każdym meczu, ale dziś przerośli samych siebie – mówił zaraz po spotkaniu trener Vitalij Nat. – Tym razembramek było rzuconych nieco mniej, niż w ostatnich dwóch meczach. Ale najważniejszy jest awans do półfinałów o walkę w strefie medalowej. Powtórzylismy już na pewno wynik z poprzedniego sezonu, gdzie było czwarte miejsce i jest jeszcze szansa na jego poprawienie. Chociaż oczywiście walka o medale to już inna sprawa.