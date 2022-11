BC Polkowice górą w Eurolidze! Mistrzynie Polski pokonały mistrzynie Czech!

Faworytem rozgrywanego w Pradze spotkania zdecydowanie były jego gospodynie. Ekipa z Czech uznawana jest za jednego z murowanych kandydatów do finałowej czwórki tegorocznych rozgrywek Euroligi Kobiet. Polkowiczanki pojechały jednak do stolicy naszego południowego sąsiada bez kompleksów i zrobiły swoje. Mecz był wyrównany, ale ostatecznie to zawodniczki z dolnośląskiego miasta były górą. Pokonały czeską ekipę 83:80.

To nie lada wyczyn tym bardziej, że swoje ostatnie spotkanie prażanki przegrały w marcu - w finałach poprzedniej Euroligi. Od tamtej pory czeska ekipa była niepokonana. Zmieniły to dopiero zawodniczki Karola Kowalewskiego.

Już od początku spotkania było widać, że polkowiczanki nie przyjechały do Pragi oddać łatwo punktów. Choć w pierwszej kwarcie gospodynie zdobyły więcej punktów, to jednak nie przyszło im to łatwo. Po drugiej to już przyjezdne schodziły na przerwę z przewagą. W trzeciej kwarcie znów na prowadzenie wysunęły się zawodniczki z Pragi, ale w czwartej ponownie parkiet należał do ekipy BC Polkowice.