Koszykarki BC Polkowice wygrały Puchar Polski! Piękne zwycięstwo nad Eneą

W pięknym stylu koszykarki BC Polkowice pokonały w tegorocznym finale Pucharu Polski zawodniczki ekipy PSi Enea Górzów Wielkopolski. Zawodniczki Karola Kowalewskiego zdobyły w tym meczu 94 punkty, a straciły zaledwie 68. Rozegrany w Sosnowcu mecz nie pozostawił złudzeń, która ekipa dominuje w tym roku w polskich rozgrywkach pucharowych.

Niemal cały przebieg spotkania to dominacja polkowiczanek. Ich rywalki prowadziły tylko raz, na samym początku meczu, kiedy wynik wskazywał na 5:4 po „trójce” Tilbe Senyurek w 2 min. Później polkowiczanki wzięły się do budowania przewagi, której nie oddały do końca. Najwięcej punktowałą Erica Wheeler, którą uznano potem MVP turnieju. Również pozostałe zawodniczki polkowickiej ekipy nie próżnowały. Zespół mimo kontuzji Cado, Piestrzyńskiej i Mavungi radził sobie doskonale. Już w 6 min BC wygrywało 16:7, a jeszcze przed przerwą – w 16 min – przewaga tego zespołu wzrosła do 20 „oczek” (43:23).