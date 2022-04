Koszykarze z I LO w Głogowie w wojewódzkiej rywalizacji. Walczyli w finałach

W ostatnim tygodniu, już po raz drugi w tym rokui, młodzi koszykarze z drużyny I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie reprezentowali Strefę Legnicką w finale wojewódzkim. Grali w hali WKK Sport Centrer, gdzie stanęli w szranki z najlepszymi drużynami koszykarskimi Dolnego Śląska - w tradycyjnej koszykówce 5x5.

Podczas meczu półfinałowego głogowianie trafili na zespół Sudetów Jelenia Góra, który zapewnił młodym głogowianom mocną przeprawę i ostatecznie wygrał 65:25. Niestety, także w meczu o trzecie miejsce koszykarze z III LO nie zdołali pokonać przeciwników i przegrali z Górnikiem Wałbrzych 26:55, choć do przerwy było tylko 29:20.

– Niestety, w drugiej połowie zabrakło sił oraz doświadczenia i ogrania niezbędnego na tym poziomie rozgrywek. Po wynikach widać, że poziom zawodów był bardzo wysoki. Nam zabrakło kilku uczniów z 3c i 2b i wystąpiliśmy bardzo młodym zespołem. Połowa składu złożona była z uczniów klas pierwszych, którzy nabrali dużo doświadczenia dzielnie walcząc z zespołami na co dzień grającymi w dolnośląskiej lidze DZKosz. To dobrze wróży na przyszłość, mamy nadzieję znów dostać się do tego etapu w najbliższych latach – mówią przedstawiciele drużyny.