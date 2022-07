Koszykarki BC Polkowice poznały rywalki w lidze europejskiej

Podczas losowania BC Polkowice trafiło do grupy A.

– Wydaje mi się, że przez nieobecność rosyjskich klubów stawka bardzo mocno się wyrównana, a pozostała kluby stały się silniejsze. – ocenił trener Karol Kowalewski.– Może cieszyć to, że wielkie marki przyjadą do Polkowic i Polski. Mecz z wyglądającym kosmicznie Fenerbahce powinien być wydarzeniem dla całego środowiska koszykarskiego. Gra w Eurolidze to dla nas wielkie wyzwanie, ale nie składamy broni. W każdym meczu postaramy się pokazać z jak najlepszej strony i powalczyć o zwycięstwa – dodał.