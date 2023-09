Uwaga! W sobotę, 30 września Święto Kina w Multikinie. Bilety na filmy za jedyne 12 zł!

Sieć kin Multikino zaprasza w najbliższą sobotę, 30 września do wspólnego celebrowania Święta Kina! Tego dnia bilety do wszystkich 45. kin w całej Polsce będą kosztowały tylko 12 zł plus opłaty internetowe czy zakupie biletów online.

Celem akcji jest przede wszystkim propagowanie kultury chodzenia do kina. To doskonała okazja, żeby nadrobić filmowe zaległości z wakacji, zobaczyć najnowsze premiery i przypomnieć sobie magię kina!\

W Głogowie Multikino znajduje się w Galerii Glogovia przy ul. Piłsudskiego 19.