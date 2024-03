Zamiast dbać o porządek w kopalnianej łaźni okradł szafkę z ubraniami górnika

W łaźni jednej z kopalni doszło do kradzieży szafki górnika.Wezwani na miejsce policjanci z Polkowic szczegółowo rozpytali wszystkie zainteresowane strony. Już na wstępnym etapie interwencji nie było wątpliwości, co do tego, że znany funkcjonariuszom z wcześniejszych interwencji mężczyzna chwilę wcześniej dokonał kradzieży telefonu komórkowego o wartości 1400 złotych.