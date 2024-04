Szok! w Takich warunkach w Przemkowie trzymano dziewięć kotów! Para usłyszała zarzuty

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach otrzymali informację, że w jednym z domów w Przemkowie dochodzi do znęcania się nad dziewięcioma kotami.

Informacja niestety się potwierdziła. Funkcjonariusze wraz Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Polkowicach zaopiekowali się kotami, które zostały przekazane do jednego z miejscowych lekarzy weterynarii, gdzie otrzymały fachową pomoc.

- Na miejscu zostały również wykonane czynności procesowe. W sprawie zostali zatrzymani właściciele zwierząt – informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.