Rodzice z Przemkowa katowali swoich synów! 11-tygodniowy chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala

Prokuratura ustaliła, że 40-letni Marcin G. oraz 34-letnia Monika M. mieli znęcać się nad obojgiem dzieci. W środę, 6 marca, oboje usłyszeli zarzuty.

- Zarówno matce jak i ojcu zostały postawione zarzuty znęcania się nad starszym synem, które miało polegać na tym, że w okresie około dwóch lat, czyli praktycznie od urodzenia, mieli go szarpać, bić rękoma, uderzać pięściami po głowie i plecach, kopać w okolice tułowia i wyzywać – informuje prokurator Katarzyna Kasperczak. - W tym przypadku usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.