Skarb ze Starego Miasta w muzeum. Nowa wystawa w zamku w Głogowie. WIDEO

W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie otwarta została stała wystawa, prezentująca skarb odnaleziony na terenie miasta. Zwiedzający mogą zobaczyć wyjątkowe monety, które wykopano po wiekach spod ziemi.

– To skarb monet nowożytnych, odkryty w 2004 roku na ulicy Długiej na Starym Mieście w Głogowie. Skarb składał się z 5600 monet pochodzących z XVI i XVII. Prawie 300 obiektów są to monety złote, ponad 400 to grube monety srebrne talary i ponad 4800 to monety drobniejsze, obiegowe takie głównie 3 krajcary czyli grosze cesarskie i półtoraki polskie – mówi Marzena Grochowska-Jasnos, numizmatyk MAH Głogów.