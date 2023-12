Specjaliści zjechali do Głogowa. Konferencja pod patronatem Świętego Mikołaja. WIDEO

W Głogowie rozpoczęła się konferencja naukowa, której patronem jest Święty Mikołaj, będący również patronem miasta. Już po raz drugi do miasta zjechali specjaliści z całej Polski. Organizatorami konferencji były takie instytucje jak: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Gmina Miejska Głogów, Głogowska Kapituła Kolegiacka oraz Parafia św. Mikołaja w Głogowie.

– W kontekście zeszłorocznych wydarzeń, ogłoszenia Świętego Mikołaja patronem miasta Głogowa, myślę, że nawet ci, którzy nie pasjonują się historią, muszą mieć świadomość tego, że patronem nie jest osoba fikcyjna. Nie jest to postać, która została wymyślona. Przyjęliśmy taką drogę, żeby nie podnosić tego konfliktu pomiędzy popkulturowym rozumieniem postaci Mikołaja, a Świętym Mikołajem, biskupem - postacią historyczną. Chcemy bardziej przybliżać to, co wynika z dziejów tej postaci, to co wiemy z źródeł z materiałów i czego nas uczy Święty Mikołaj, bo to jest istotne – mówi Waldemar Hass, dyrektor głogowskiego muzeum.