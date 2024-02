Coraz więcej wody na polach koło Głogowa. Rolnicy zgłaszają do gmin zalane łąki i grunty. Gdzie jest najgorzej?

- Dwa razy w tygodniu raportujemy do wojewody to, co zgłaszają nam rolnicy. W sumie podtopienia obejmują już ponad 500 hektarów – mówi Alina Kaleta, kierownik referatu środowiska i dróg w Gminie Głogów. - Na razie nie ma powołanych komisji do szacowania szkód, bo nie ma nawet jak ich szacować. Nie mamy też wiedzy, czy z powodu strat będą przewidziane jakieś środki.