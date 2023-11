Wylicytuj trening z Chrobrym Głogów. Zysk pójdzie na leczenie chorego 8-latka

– W związku z tym odbywa się szereg aukcji charytatywnych, a na nich m.in. koszulka i piłka z podpisami zawodników Chrobrego)i bal charytatywny, który 2 grudnia odbędzie się w Kaczycach. W akcję zaangażował się Mateusz Machaj, dlatego za naszym pośrednictwem możecie wziąć udział w nietypowej licytacji treningu z Chrobrym. Uzyskane z niej pieniądze zasilą konto chłopca, a zwycięzców zaprosimy do klubu na wyjątkowe zajęcia piłkarskie, które poprowadzi kilku piłkarzy Chrobrego z Mateuszem Machajem na czele – informuje Biuro Prasowe Chrobrego.

Zawodnicy Chrobrego Głogów na czele z Michałem Michalcem przeprowadzą sportowy trening razem ze zwycięzcami licytacji charytatywnej, z której dochód trafi na leczenie 8-letniego Michała Drankiewicza. Chłopiec zmaga się z nowotworem złośliwym - mięśniakomięsakiem prążkowanokomórkowym. Jedynym ratunkiem dla chłopca było wycięcie nowotworu wraz z częścią narządów. Koszty biężącego leczenia, wyjazdów do szpitali i rehabilitacji są bardzo wysokie.

Licytacja zaczęła się od kwoty 300 zł i będzie ona prowadzona do 2 grudnia do godz. 19.00. Licytacja trwa na Facebooku Chrobrego Głogów, a 23 listopada kwoty sięgają już 1500 złotych. LINK DO LICTYACJI

Mateusz Machaj zaangażował się w akcje pomocy chłopcu Chrobry Głogów S.A.

