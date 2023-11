Wiesław Kiwacki znów ze złotem. Zdobył medale na Mistrzostwach Europy. WIDEO

Głogowianin Wiesław Kiwacki po raz kolejny udowodnił, że w świecie sportów siłowych ma jeszcze sporo do powiedzenia. Wziął udział w mistrzostwach Europy Federacji WPA, z których do domu przywiózł aż 2 medale.

– Ten ostatni start w tym roku był wyjątkowo udany. Po pierwsze startowałem pierwszy raz w Federację WPA, jeśli chodzi o konkurencję martwy ciąg. Wydaje mi się, że zaznaczyłem tam swoją obecność dosyć dobrym wynikiem jak na swoją kategorię wagową. Wynosi teraz 220 kilogramów i takim wynikiem zapewniłem sobie pierwsze miejsce w kategorii Open do 75 kg, co jest dla mnie największym sukcesem w karierze. No i poza tym w kategorii Masters, w jakiej jestem z racji na wiek, również do 75 kilo. No i okazało się, że na koniec mistrzostw zostałem sklasyfikowana na pierwszym miejscu wśród wszystkich mastersów plus 40. Także lepiej sobie nie mogłem wymarzyć startu w Federacji WPA – opowiada Wiesław Kiwacki.