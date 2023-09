Wybrano najlepsze prace dyplomowe na kierunku pielęgniarstwo głogowskiej PWSZ. Kto wygrał konkurs?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podała oficjalne wyniki konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową napisaną przez absolwentki kierunku pielęgniarstwa (studia II stopnia) w Instytucie Medycznym głogowskiej uczelni. Patronat nad nim objęło starostwo powiatowe.

- Celami konkursu są między innymi motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania rozwiązań rozwijających dyscypliny naukowe, zachęcanie studentów do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi opieki zdrowotnej mieszkańców powiatu głogowskiego. Chodzi też o wspieranie działań instytutu i starostwa na rzecz zapewnienia placówkom medycznym powiatu głogowskiego dostępu do personelu pielęgniarskiego z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i wysoką jakością opieki nad pacjentem – informuje uczelnia.