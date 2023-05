Głogowska PWSZ zmienia nazwę! Od 1 października będzie Państwową Akademią Nauk Stosowanych

- I co bardzo ważne, z czym inne uczelnia mają problem, to posiadamy nieskazitelną historię akredytacyjną – dodaje rektor PWSZ. - Spełniając te warunki uczelnia wystąpiła o zgodę do ministra o zmianę nazwy i ją otrzymała. Trochę czekaliśmy ze zmianą, bo w tym roku uczelnia będzie rozpoczynać 20. rok działania. Dlatego uznaliśmy, że kolejną dekadę otworzymy z nową nazwą.