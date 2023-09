Młody bokser z Głogowa Artur Szymanik toczy ważną walkę o zdrowie. Potrzebuje naszego wsparcia

- Aktualnie odżywiany jest dojelitowo. Potrzebuje całodobowej opieki. Nie porusza się sam. Jest pod stałą kontrolą lekarzy i specjalistów. Każdy jego dzień to walka o powrót do sprawności i normalnego funkcjonowania – mówi.

Artur Szymanik to młody, dobrze zapowiadający się sportowiec odnoszący sukcesy w boksie. Miał doskonałe warunki fizyczne, był dobrze poukładany technicznie, dysponował silnym ciosem. Wróżono mu, że jeśli wykorzysta szansę, będzie bokserem wielkiego formatu. Niestety, jednego dnia przyszła poważna choroba i wszystko zabrała.

Chorobę Artura wykryto przez przypadek

Chciał pójść do pracy. Wysłano go na badania i tak zaczęła się jego najgorsza jak dotąd walka. Walka z nierównym i bezlitosnym przeciwnikiem. Silny i wysportowany Artur był okradany ze zdrowia każdego dnia... Niestety choroba zaczęła szybko postępować, przez co w niedługim czasie rozpoczęto przygotowania na przyjęcie chemii, a następnie radioterapii, która była nieunikniona.