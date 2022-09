Wspólnoty mieszkaniowe muszą podnosić fundusz remontowy przez wyższe stopy procentowe

W ostatnich latach w Głogowie odremontowano całkiem sporo budynków. Wiele wspólnot mieszkaniowych zdecydowało się na termomodernizację budynków. Raty za takie kosztowne remonty spłacane są w ramach funduszy remontowych. Wraz z podnoszeniem się jednak oprocentowania kredytów, zaczęły też wzrastać wymagane do zapłaty kwoty. W części przypadków zaczęły one przekraczać fundusze remontowe.

– Do tej pory musieliśmy podnieść fundusze remontowe w około 20 wspólnotach. Było to wymagane przez banki, aby zabezpieczyć spłacanie kredytu. Zawsze musi też pozostać lekka nadwyżka, żeby nie było takiej sytuacji, że rata zabiera cały fundusz – mówi Anna Keep, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

ZGM administruje lokalami dla 123 wspólnot w Głogowie. Jeśli raty kredytów wciąż będą rosnąć, to wkrótce kolejne z nich będą musiały podnosić fundusze. W niektórych zresztą już proponowane są spotkania z zarządem, aby to przedyskutować. Całkiem sporo wspólnot ma jednak tzw. raty stałe, które wzrastać nie mogą. Jak zaznacza jednak Anna Keep, to jedynie iluzoryczne rozwiązanie problemu.