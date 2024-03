Nowi policjanci z garnizonu dolnośląskiego złożyli ślubowanie. Czeka ich teraz szkolenie. Kilku z nich będzie służyć w Głogowie

Dolnośląski garnizon Policji przyjął w swoje szeregi kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy. Słowa roty ślubowania wypowiedzieli oni podczas uroczystości, którą 18 marca po raz kolejny zorganizowano na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Ślubowanie złożyło 21 policjantek i 14 policjantów.

Akty ślubowania wręczył komendant wojewódzki policji

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się złożeniem meldunku nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, a w uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście oraz rodziny policjantów.

Szef dolnośląskiego garnizonu zaznaczył, że od tego momentu młodzi funkcjonariusze są zobowiązani, by stać na straży bezpieczeństwa każdego obywatela naszego kraju, każdego jego mieszkańca, co stanowi niezwykły obowiązek, ale także wielki zaszczyt połączony z ogromną odpowiedzialnością. Generał podziękował również bliskim policjantów za ich wyrozumiałość i wsparcie, a kończąc swoją wypowiedź, życzył funkcjonariuszom policyjnego szczęścia, żeby po każdej służbie wracali bezpiecznie do domu, w którym czekać będą na nich bliscy.