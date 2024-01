Wkrótce ruszy kwalifikacja wojskowa dla rocznika 2005. Obecność wciąż jest obowiązkowa

Pamiętajcie, że sama kwalifikacja nie wiążę się z żadnym obowiązkiem służby wojskowej, a jedynie ustaleniem zdolności do jej pełnienia w przypadkach takich jak wybuch wojny.

– Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia – informują przedstawiciele wojska w komunikacie dotyczącym kwalifikacji.