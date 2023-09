Wojciech Zubowski: Zachęcam do kierowania się lokalnym patriotyzmem w wyborach. WIDEO

W ostatnich latach nasze miasto w Sejmie reprezentuje jedynie jeden głogowianin. Dawniej jednak było inaczej. Czy zdaniem obecnego posła jest szansa, żeby Głogów ponownie mogło reprezentować więcej parlamentarzystów?

– Przecież w poprzednich wyborach niewiele brakowało, by Głogów miał drugiego posła. Nie z Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli dobrze pamiętam to z listy Lewicy. I gdyby głogowianie głosowali na głogowian, na lokalnych kandydatów, to nie byłbym najprawdopodobniej jedynym parlamentarzystą, który reprezentowałby powiat głogowski. Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy może mieć trochę inne sympatie wyborcze. Każdy ma do tego prawo. Zachęcam jednak do tego, by tym patriotyzmem lokalnym również i jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wyborów się kierować, i brać go pod uwagę – mówi Wojciech Zubowski.