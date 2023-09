KGHM kupił osiem instalacji fotowoltaicznych. Farmy znajdują się w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim

Instalacje fotowoltaiczne w KGHM

- Inwestycja, oprócz zasadniczego celu związanego z realizowaną transformacją energetyczną KGHM, będzie miała również istotny wpływ na strukturyzację polityki KGHM w zakresie integracji aktywów OZE, tych rozwijanych we własnym zakresie oraz tych przejmowanych w ramach naszej aktywności na rynku akwizycyjnym. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM – powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych.

KGHM rozwija projekty elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych

Zakup instalacji fotowoltaicznych wpisuje się w cele wyznaczone w strategii KGHM. Miedziowy gigant dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a pośrednio do roku 2030 zamierza zaspokoić, w co najmniej 50 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym właśnie z Odnawialnych Źródeł Energii.