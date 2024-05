Sprawcy uszkodzenia samochodów w Głogowie zatrzymani. Narobili strat na 26 tys. zł

Osoby te zostały zatrzymane, a młodszy z nich trafił decyzją sądu do schroniska dla nieletnich na okres 3 miesięcy.. Straty spowodowane przez wandali wycenione zostały na co najmniej 26 tys. złotych. Starszemu z nich grozi sądowy proces oraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani przyznali się do winy.