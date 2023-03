Rodzina Sawickich podejrzewa, że na cmentarzu w Głogowie ktoś znowu majstował przy grobie rodziców. Zarządca nekropolii wydał oświadczenie

- My sami już nie wiemy, co o tym myśleć, czy ktoś grzebał z ciekawości. Czy ktoś ingerował w grób. Jest to dla nas bardzo ciężka sprawa – dodaje Natalia Miazio, siostrzenica Janusza Sawickiego.

GPK wydało oświadczenie w sprawie grobu rodziny Sawickich

W nawiązaniu do informacji medialnych związanych z pochówkiem Pana Bełzy i rzekomym dochowaniem urny z Jego prochami do grobu rodziny Sawickich informujemy, że:

1. Zmarły Pan Bełza nie był osobą nieznaną, anonimową, pochowaną na koszt miasta. Pogrzeb został zlecony przez najbliższych i zorganizowany przez prywatny zakład pogrzebowy.

2. Pogrzeb odbył się 31.10.2020 r. na kwaterze 27, jako dochowanie do istniejącego grobu – Sibilski Andrzej, zgodnie z życzeniem rodziny zlecającej.

3. Pomimo pandemii pogrzeby odbywały się regularnie, w obecności najbliższych.

4. Potwierdzamy, że zaistniał błąd (literówka w nazwisku) w wirtualnej bazie danych – wyszukiwarce grobów na stronie internetowej administratora cmentarza. Wynikał on z błędnie wpisanego nazwiska na zleceniu, które to każdorazowo dostarcza zakład pogrzebowy. Błąd w bazie danych został naprawiony i nie miał wpływu na przebieg samego pogrzebu, co potwierdza właściciel zakładu pogrzebowego. Za zaistniały błąd w wirtualnej wyszukiwarce przepraszamy Pana Sawickiego i Jego rodzinę.

5. Istotnym jest, że najbliżsi, którzy organizowali pogrzeb zmarłego Pana Bełzy, nigdy nie wnosili zastrzeżeń, co do przebiegu pogrzebu i miejsca pochówku urny. Zarzuty dotyczące dochowania urny z prochami Pana Bełzy do grobu rodziny Sawickich stoją w sprzeczności z powyżej przedstawionymi faktami. W przypadku dalszych wątpliwości rodzina Sawickich powinna wyjaśnić je w zakładzie pogrzebowym, który wykonywał usługę pochówku urny Pana Bełzy.

Odnośnie zarzutów, dotyczących uszkodzenia nagrobka, informujemy, że taki fakt dysponent grobu powinien zgłosić na policję.