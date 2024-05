W Głogowie odbędzie się debata na temat stanu miasta. Jak wziąć w niej udział?

– Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem, należy złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie. Zgłoszenie udziału w debacie powinno być złożone najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję, czyli do 3 czerwca 2024 roku do godz. 15.30 – informuje głogowski ratusz.