Koszmar przy Grunwaldzkiej w Głogowie. Wypalona dziura zamast okna i góra śmieci do parapetu - tak wygląda dom w centrum miasta

Lokal, który spłonął w lutym, stał pusty, bo lokator siedzi w więzieniu. Od dawna nie było w nim prądu i gazu. Ale przed pożarem sąsiedzi widywali różnych ludzi, którzy kręcili się po mieszkaniu.

– On co rusz trafiał do więzienia, teraz jest tam od kilku miesięcy. Do niego schodzili się różni ludzie i sąsiadki z tego budynku skarżyły się, że ostatnio przychodzi tam jakaś obca kobieta. Musiała mieć klucze do mieszkania – mówił po pożarze mieszkaniec sąsiedniego domu.