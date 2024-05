Chrobry wygrał z Podbeskidziem. Przed głogowianami ostatni mecz sezonu

– Mecz był dosyć otwarty i mógł skończyć się wynikiem 8:4 czy 4:6, bo i Podbeskidzie i my mieliśmy swoje bardzo dobre sytuacje. Zabrakło tylko tych bramek. Jedna z drużyn była poza emocjami w kontekście utrzymania się, my natomiast ze spokojem, więc można było się tego spodziewać. Chcieliśmy zagrać wysoko. Przy całej sytuacji, w której znalazło się Podbeskidzie, to jest naprawdę fajny zespół i ma zawodników nieźle grających w piłkę. Nie zawsze idzie to w parze z wynikami. Wiedzieliśmy jednak, że Podbeskidzie pod bramką jest bardzo groźne i to chcieliśmy minimalizować. Nie udało nam się to w pierwszych dziesięciu minutach. Za bardzo otworzyliśmy środek i wpuściliśmy zawodników. Potem od dziesiątej, piętnastej minuty ten mecz układał się tak, jak chcieliśmy - czyli wyjść wyżej i skontrować przeciwnika po przechwytach. Po czterech, pięciu sytuacjach powinniśmy byli zamknąć ten mecz w pierwszej połowie. To się nie udało, ale cieszę się, że ta bramka i tak stała się faktem, bo zależało nam na tym, aby przypieczętować to wszystko, co w tym sezonie się wydarzyło. Cieszę się, że w tym zespole jest kilku młodych zawodników, którzy wchodzą do piłki seniorskiej i pokazują, że potrafią grać – mówił po spotkaniu trener Piotr Plewnia.