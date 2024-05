Skatowany Piotruś z Przemkowa zmarł. Rodzina zastępcza do końca walczyła o życie półrocznego chłopca

Jak poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Polkowicach, zmarł 6-miesięczny Piotruś. Informację potwierdziła nam matka zastępcza chłopca, która opiekowała się nim po odebraniu go oprawcom. Chłopiec był katowany przez biologicznych rodziców, a w lutym tego roku trafił do szpitala w Zielonej Górze w krytycznym stanie. Miał wtedy zaledwie 11 tygodni. Jak ustalono podczas śledztwa, 40-letni Marcin G. oraz 34-letnia Monika M. mieli znęcać się nad synkiem oraz jego 2-letnim bratem.

Chłopcy byli bici, a młodszy z nich został w lutym skatowany. Poważne obrażenia głowy nie dawały dobrych rokowań. Mimo walki o życie chłopca, toczonej przez lekarzy oraz rodzinę zastępczą, do której trafił - ostatecznie maluszek zmarł. Gdy trafił do rodziny zastępczej, nosił inne imię. Zostało ono jednak zmienione na Piotr. Poprzednie imię dziecka pochodziło od ojca, który zgotował mu piekło.

Katowany od urodzenia chłopiec, w ostatnich tygodniach życia otoczony był czułością i profesjonalną opieką. Z całej Polski wysyłano do chłopca kartki z życzeniami powrotu do zdrowia. Chociaż tyle udało się dla niego zrobić. Najgorsze jest jednak to, że takiej tragedii można było zapobiec. Pracownicy społeczni apelują, aby nie ignorować przypadków przemocy domowej. Jeśli wiemy, że za ścianą dzieje się źle - zgłaszajmy to odpowiednim służbom.