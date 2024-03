W sobotę oficjalne otwarcie pałacu w Suchej Górnej. Można zwiedzić odnowiony zabytek

– Jest to obiekt szczególny, bardzo bliski sercom mieszkańców sołectwa Sucha Górna i wszystkich polkowiczan, z ogromną historią pokazującą, jak bogatą przeszłość ma ziemia polkowicka. Co istotne, jest to obiekt, który ma się stać miejscem spotkań, integracji, budowania wspólnoty w oparciu o kulturę, o dziedzictwo. Zapraszam mieszkańców gminy w niedzielę 24 marca na uroczyste otwarcie pałacu w Suchej Górnej. To wyjątkowe wydarzenie, które możemy spędzić wspólnie – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.