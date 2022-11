W Brzegu Głogowskim (gm. Żukowice) część drogi wciąż rozkopana. Przypomiamy o objazdach

W miejscowości Brzeg Głogowski gm. Żukowice, trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292. Roboty są prowadzone na odcinku o długości ok. 350 m (od kościoła do końca zabudowań w kierunku Bytomia Odrzańskiego).

Inwestorem prac jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Obecnie na odcinku objętym inwestycją zdjęto starą nawierzchnię bitumiczną i przystąpiono do wykonania kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz zatoki autobusowej wraz z z kanalizacją deszczową.

Ponadto w ramach zadania bezpośrednio przy jezdni zostaną odtworzone nawierzchnie chodników z kostki betonowej po lewej i prawej stronie drogi.

Zadanie jest kontynuacją remontu drogi z lat ubiegłych. Roboty mają się zakończyć w maju przyszłego roku. Na czas prac wyznaczono objazd.

Wartość inwestycji to kwota blisko 2 000 000 zł. Gmina Żukowice udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej na to zadanie w kwocie 300 000,00 zł.