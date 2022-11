Intertrans PKS zawiesił kurs z Głogowa do Grębocic przez Białołekę. Uczniowie z gminy Pęcław mają problem z powrotem do domu

Dla gminy Pęcław dopłata do autobusów to zbyt duże koszty

Intertrans PKS zawiesił kolejne połączenie autobusowe. Dotknęło to głównie gminę Głogów i Pęcław, a konkretnie uczniów szkół średnich wracających ze szkoły do domu. Od 2 listopada nie jeździ już autobus relacji Głogów – Grębocice przez Białołękę i Pęcław, który ruszał z dworca PKS o godz. 17. Do Głogowa wracał potem przez Przedmoście. Przewoźnik zrobił to „ze względu na niewielkie zainteresowanie pasażerów zawieszone zostaną następujące połączenia”.

Brak autobusu to wielki kłopot głównie dla uczniów dojeżdżających do szkół w mieście. Rozgoryczeni rodzice twierdzą, że teraz ich dzieci, aby wrócić do domu muszą długo czekać na kolejny autobus.