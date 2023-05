Tomik poezji przedszkolaków z Głogowa. Wyjątkowa publikacja to efekt pięciu lat pracy. WIDEO

„Głogów wierszem malowany" to najnowsza publikacja wydana dzięki staraniom Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie. Okazją do tego była piąta edycja konkursu wiedzy o Głogowie "Głogów moja mała ojczyzna".

– Dzieci z różnych przedszkoli miejskich, przychodząc do nas na ten konkurs, przychodzą ze swoją twórczością - przychodzą ze swoją twórczością. Przystępując do tego konkursu recytują wiersze powstające w domu, w przedszkolu. Przez pięć lat gromadziliśmy tą poezję, a jest to naprawdę bardzo kolorowa i barwna twórczość. Zaowocowało to tym, że prezydent Rafael Rokaszewicz, który obejmuje konkurs patronatem, zgodził się na publikację, można powiedzieć, dla nas masową – mówi Urszula Rybakowska-Olszak, dyrektor PP 17 w Głogowie.