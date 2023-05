Tęczowe Nutki świętowały swoje 10-lecie. Dzieci wystąpiły na scenie MOK-u. ZDJĘCIA

Przedszkole Tęczowe Nutki działa w naszym mieście już od 10 lat, a w maju obchodziło swój oficjalny jubileusz. Z tej okazji w pierwszej połowie miesiąca dzieci z przedszkola wystąpiły na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach Małego Artu.

– Najbardziej cieszy nas fakt, że nasze przedszkole przyjęło się w Głogowie i zdobyło uznanie. Sporo osób przyprowadza do nas teraz dzieci po rekomendacji, a często przychodzi do nas młodsze rodzeństwo dzieci, które chodziły do naszej placówki wcześniej – mówi nam Ewa Zielińska z Tęczowych Nutek.