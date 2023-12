To był rekordowy rok dla Głogowa. Pozyskano blisko 160 milionów środków zewnętrznych. WIDEO

– To również ogromne środki na zadania drogowe. Przypomnę, że prawie 40 milionów złotych otrzymaliśmy ze środków z Polskiego Ładu na drugi etap infrastruktury w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej. To też środki na przebudowę części odcinka Drogi Wojewódzkiej nr 292, prowadzącego w kierunku na hutę i przebudowa tej drogi do czteropasmowej. To również ponad 20 milionów na przebudowę ulicy Sikorskiego czy milion złotych na łącznik między obecną taką obwodnicą a ulicą Malinową, czyli dojazd do cmentarza na Brzostowie wraz z budową ogromnego parkingu dla samochodów osobowych czy też 1,5 miliona na przebudowę ulicy Jagiellońskiej – dodaje prezydent.