Tereny wokół parku linowego w Głogowie będą rozwijane. Jakie są plany na to miejsce? WIDEO

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Głogowie poruszony został temat Parku Linowego i otaczających go terenów. Choć teraz jest on zamknięty, to w sezonie wiosenno-letnim korzysta z niego coraz więcej osób.

– Park linowy jako inwestycja to strzał w dziesiątkę, tak myślę. Jest tam tyle rodzin, tyle dzieci, które korzystają z tego placu linowego, że niejednokrotnie obsługa, która tam pracuje, wstrzymuje kolejkę w ramach bezpieczeństwa. Sam park jest też miejscem coraz częściej uczęszczanym przez naszych mieszkańców. Czy to jazda na rowerze, bieganie czy wyjścia z dziećmi na spacery. Sam niejednokrotnie ze swoimi dziećmi korzystam z tego parku linowego i myślę, że może warto w przyszłości pomyśleć o rozbudowie tego miejsca – mówił radny Łukasz Kogut.

W odpowiedzi na wystąpienie radnego o planach wobec parku więcej powiedział prezydent miasta. Miejsce to ma się wciąż rozwijać.