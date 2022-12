Brose Sitech w Głogowie to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na Dolnym Śląsku

W poniedziałek, 5 grudnia, w głogowskiej hali produkcyjnej Brose Sitech sp. z o.o. z załogą spotkali się Thomas Spangler - Prezes Zarządu Brose Sitech Group, Tomasz Lewandowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Brose Sitech Group, a także Jarosław Gaworczak - Dyrektor Oddziału Brose Sitech w Głogowie. Każdy z nich podsumował ostatnie ważne inwestycje, dzięki którym spółka zwiększyła swoje znaczenie na rynku automotive. Oprócz uroczystego tortu i poczęstunku to przede wszystkim podziękowania dla załogi, za zaangażowanie w rozwój głogowskiego oddziału, były mottem przewodnim spotkania.

Zakład ten przez ostatnie trzy lata przeżył bardzo wiele pozytywnych zmian. Nastąpiła rozbudowa hali o prawie siedem tysięcy metrów kwadratowych i zainstalowano blisko 40 maszyn z kompletnym oprzyrządowaniem – mówił Thomas Spangler. - Pozwoli nam to w przyszłości zwiększyć zatrudnienie oraz realizować pracę trzyzmianową w pełnym obłożeniu. Najważniejszym dla nas zadaniem było zbudowanie własnej lakierni. Dzięki temu głogowski zakład stał się niezależny od procesów w Polkowicach. - Ostatnie inwestycje poczynione zostały dla naszego klienta Volkswagena, dla którego będziemy realizować nowy projekt – mówi prezes dodając, że oddział w Głogowie będzie wykonywać metalowe struktury siedzeń samochodowych również dla marki Audi. - Bez państwa zaangażowania oraz bez wsparcia ze strony poszczególnych działów fachowych, z naszej centrali w Polkowicach, to wszystko nie byłoby możliwe, za co ogromnie wszystkim dziękuję – zaznaczył.