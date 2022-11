SPS Chrobry Głogów rozgromił lidera ligi. Wygrana 3:1 z MKS Będzin. Wielka radość kibiców w Głogowie

W tym meczu Chrobry Głogów zdecydowanie nie był faworytem. Większość stawiała na zwycięstwo MKS-u Będzin, lidera w tabeli 1. Ligi. Ale głogowianie sprawili sporą niespodziankę Przegrali tylko pierwszego seta (do 20). Później już za każdym razem górą była ekipa Dominika Walencieja. Najpierw do 22, potem do 18 i wreszcie do 24. Tym samym komplet punktów został w Głogowie a kibice mogli świętować ważną wygraną Królewskich.

Będzin po przegranej z Chrobrym spadł na miejsce trzecie. Chrobry z dorobkiem 18 punktów jest na miejscu 7.

W kolejnym tygodniu SPS Chrobry Głogów zmierzy się na własnym parkiecie z Vislą Pro Line Bydgoszcz.