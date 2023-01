SPS Chrobry Głogów zaczął rundę rewanżową od przegranej z Legią Warszawa

Spotkanie zostało rozegrane w Głogowie, w hali Szkoły Podstawowej nr 3 przy placu Mieszka I. Przy aplauzie licznie zgromadzonych kibiców zawodnicy SPS Chrobry Głogów podjęli u siebie Legię Warszawa, W pierwszej części sezonu głogowianie przegrali w Warszawie na wyjeździe 2:3. Niestety, w rundzie rewanżowej sytuacja się powtórzyła. I choć warszawiakom cała miniona runda szła znacznie gorzej niż głogowianom - to w pojedynku obu zespołów znów byli lepsi. Tym razem SPS Chrobry Głogów przegrał 1:3.

Głogowianie przegrali pierwszego seta do 21, a drugiego do 23. Dopiero w trzecim secie to oni byli górą i pokonali Legię do 20. Czwarta odsłona spotkania znów jednak przyniosła wygraną seta gościom - i tym samym mecz dała im wygraną w całym spotkaniu.

W następnym meczu głogowianie zagrają na wyjeździe. 14 stycznia Królewskich czeka podróż do Wrześni, gdzie zmierzą się z tamtejszym Krispolem. Z kolei 21 stycznia do Głogowa przyjedzie Astra Nowa Sól. I jeden, i drugi zespół w tabeli są niżej notowani niż głogowianie. Jak pokazał jednak przykład Legii Warszawa, to absolutnie niczego nie przesądza.