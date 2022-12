Dziś SPS Chrobry Głogów podejmie Avię Świdnik

W drużynie przyjezdnych występuje osoba doskonale znana głogowskim kibicom. To przyjmujący Tomasz Błądziński, który dawniej występował właśnie w barwach SPS-u. Tym razem bardzo lubiany w naszym mieście zawodnik będzie grał przeciwko Królewskim.

Siatkarze SPS Chrobry Głogów przez ostatnie dni przygotowywali się do najbliższego spotkania, które rozegrają już dziś piątek. W hali sportowej SP 3 w Głogowie podejmą ekipę z wyższego miejsca w tabeli - znajdującą się obecnie na piątej lokacie Avię Świdnik. Spotkanie zaplanowano na piątek, 9 grudnia, o godz. 18. Wstęp na mecz jest bezpłatny.

W ostatnim meczu przegrali z ligowym sąsiadem

Swój ostatni mecz głogowianie rozegrali na wyjeździe. Zmierzyli się wtedy z ekipą BAS Białystok, która w owym czasie sąsiadowała z Chrobrym w tabeli. To jednak zmieniło się po tym, jak głogowianie przegrali ostatnie spotkanie 0:3. W tym meczu zdecydowanie przodowali gospodarze. Jedynie w pierwszym secie Chrobry stanowił dla nich większy problem, bo ten zakończył się wynikiem 26:24 dla Białegostoku. W kolejnych setach gospodarze wygrywali już do 19 i do 17.

Bez punktów wrócili siatkarze SPS Chrobry Głogów z dalekiego Białegostoku.