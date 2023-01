Siatkarze z Głogowa wracają do gry. SPS Chrobry Głogów wchodzi w drugą część sezonu

Na sobotę, 7 stycznia, zaplanowany jest początek rundy rewanżowej w Tauron 1. Lidze. Siatkarze SPS-u Chrobry Głogów rozpoczną drugą część sezonu od domowego spotkania z Legią Warszawa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie - przy placu Mieszka I 22.

W rundzie zasadniczej SPS przegrał z Legią Warszawa 2:3. Głogowianie we własnej hali spróbują teraz zrewanżować się i wywalczyć komplet punktów. Czy im się to uda? Obecnie warszawska ekipa znajduje się w dużo trudniejszej sytuacji niż głogowianie, którym runda zasadnicza poszła o wiele lepiej. Po pierwszej części sezonu 2022/2023 SPS Chrobry Głogów znajduje się na 7. miejscu w tabeli rozgrywek, a na swoim koncie ma 25 punktów. Sytuacja w tabeli jest jednak bardzo napięta, a między poszczególnymi miejscami różnice są niewielkie. Dość powiedzieć, że do lidera - Krispolu Częstochowa, brakuje Królewskim zaledwie 9 punktów. Najbliższy rywal Królewskich punktów ma zaledwie 12 i znajduje się na 14. miejscu rozgrywek.