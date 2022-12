SPS Chrobry Głogów po przegranej z Avią Świdnik szykuje się na mecz w Siedlcach

W ostatnim spotkaniu SPS-u Chrobry Głogów głogowscy kibice nie mogli cieszyć się z wygranej. W meczu głogowianie podjęli w swojej sali drużynę Avii Świdnik. Głogowianie, znajdujący się w połowie tabeli nie byli faworytem, choć nie takie rzeczy w sporcie się zdarzały. Jednak wynik 3:1 potwierdził, że tego dnia lepsi byli wyżej notowani rywale. Nie oznacza to jednak, że Królewscy poddali się bez walki, tym bardziej, że różnice w tabelach są w tym sezonie tak niewielkie, że ostatecznie niczego nie przesądzają. Emocji w tym meczu nie brakowało, ale goście byli po prostu lepsi.

I to właśnie ekipa z Siedlec wygrała pierwszego seta, w którym już na samym wstępie zdobyła sporą przewagę. Chrobry próbował nadgonić, ale ostatecznie przegrał seta do 21. Trochę lepiej było w secie drugim, kiedy to głogowianie pokazali ducha walki i to oni cieszyli się z wygranej do 17. Po tej chwilowej niedyspozycji goście wrócili jednak do punktowania i pozostałe dwa sety należały do nich. Najpierw wygrali do 17, później zaś otarliśmy się o tie break, bo głogowianie mocno przycisnęli w ostatniej części meczu. Ostatecznie jednak seta przegrali do 23 i tie breaku nie było. Był za to komplet punktów dla Avii Świdnik.